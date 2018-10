Il premio Efebo d'oro a Peter Greenaway

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - La quarantesima edizione dell'Efebo d'Oro avrà come protagonista il regista e scrittore gallese Peter Greenaway, cui sarà consegnato il premio città di Palermo. L'artista britannico incontrerà il pubblico il 9 novembre, prima della proiezione del film "The Greenaway Alphabet", diretto da Saskia Boddeke, moglie del regista, presente all'incontro insieme alla figlia Zoe co-protagonista del documentario. Il premio gli sarà consegnato il 10 novembre al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

L'Efebo d'Oro è realizzato con il contributo del ministero dei Beni culturali, Regione siciliana, nell'ambito del programma "Sensi contemporanei, per Palermo 2018 - Capitale italiana della cultura.