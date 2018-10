Chiese Lampedusa con teli termici dorati

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 3 OTT - In occasione della Giornata della memoria e dell'accoglienza la porta della chiesa parrocchiale di San Gerlando e quella del santuario della Madonna di Porto Salvo a Lampedusa sono state coperte dall'oro dai teli isotermici in cui vengono avvolti i migranti quando stremati vengono salvati in alto mare o approdano nella "terra dell'oro" in cui speravano di trovare pace e lavoro.

L'installazione temporanea, ideata dall'artista fiorentino Giovanni De Gara è la terza tappa del progetto "Eldorato" che, partito il 28 giugno dall'Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, toccherà una ventina di chiese e luoghi simbolici italiani. "La porta della chiesa ricoperta dell'oro dei migranti - spiega don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa - ci parla della sofferenza del povero, dello straniero, dello scartato e ci ricorda che il vero accesso all'incontro con Dio passa attraverso l'umanità".