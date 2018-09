Manovra: Bonisoli, voto è stato unanime

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - "L'adeguamento del Def è stato approvato all'unanimità. Non mi risulta nessuno strappo con il ministro Tria". Lo dice a Palermo il ministro della Cultura Alberto Bonisoli. "Non credo ci siano problemi con i mercati.

Loro vogliono chiarezza di idee e determinazione che noi abbiamo. E' una manovra che ha uno scopo preciso: rimettere in moto l' economia. C'è equità e giustizia sociale, c'è una spinta forte a investire in modo che la crescita del pil sia più alta del passato. In altri paesi la crescita è stata più forte che in Italia dopo la crisi. Ora la manovra è un'opportunità per crescere".