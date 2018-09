Tasca d'Almerita lancia minibond 3 mln

Un minibond da 3 milioni di euro per supportare l'espansione internazionale e valorizzare il progetto sull'Etna. Questo l'obiettivo dell'emissione dell'azienda vitivinicola Tasca d'Almerita che ha scelto per l'operazione Iccrea BancaImpresa. L'azienda vitivinicola, con sede a Palermo, attiva fin dal 1830 nella produzione e vendita di vini dal 2010 al 2017 ha visto una crescita del suo fatturato pari al 34%. "Queste risorse serviranno per supportare l'espansione internazionale e valorizzare ulteriormente il nostro progetto sull'Etna, una delle nuove tenute di riferimento della azienda, con i vini a denominazione Doc Etna, considerata oggi una delle aree di maggiore interesse per il mercato internazionale - spiega Alberto Tasca, ceo dell'azienda. L'emissione, seguita da Iccrea BancaImpresa, è la ventesima operazione di minibond sottoscritta dalla banca corporate del Gruppo bancario Iccrea.