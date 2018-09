Mattarella, Rostagno zittita voce libera

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Mauro Rostagno è stato barbaramente ucciso dalla mafia trent'anni or sono, mentre tornava nella sede della comunità terapeutica che aveva contribuito a fondare a Lenzi, nella provincia di Trapani. In quella esperienza riversava il suo impegno, le sue convinzioni, la sua passione civile". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il giornalista Mauro Rostagno ucciso dalla mafia.

"L'agguato criminale contro Mauro Rostagno - sottolinea Mattarella - venne concepito per far zittire la sua voce libera nel denunciare le trame mafiose e i loschi affari".