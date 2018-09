E-distribuzione,3,5mln a progetto Carini

(ANSA) - CARINI (PALERMO), 25 SET - Con un investimento di 3,5 milioni di euro, nell'ambito del "Progetto Carini", E-Distribuzione, società del gruppo Enel, ha ammodernato 40 km di linee elettriche e 90 cabine secondarie di trasformazione, in una vasta area che comprende i comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Torretta, Carini, Cinisi, Terrasini, Partinico e Balestrate. I dettagli degli interventi sono stati presentati al Castello di Carini da Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione; Roberto Nisci, responsabile macro area Sud, e Stefano Danesi, responsabile della direzione territoriale Sicilia, alla presenza del sindaco Giuseppe Monteleone e degli altri amministratori dei comuni interessati. In particolare, sono state introdotte tecnologie innovative per aumentare il telecontrollo degli impianti, l'efficienza della rete e che consentiranno di contenere il numero e la durata delle interruzioni del servizio elettrico.