Profilattici costano troppo, taglio Iva?

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - "Abbassare al 10% l'Iva sui profilattici". Lo propone in un disegno di legge il senatore del M5s Gaspare Marinello, di professione medico. Un'iniziativa, dice Marinello, che scaturisce dalla preoccupazione che il costo, considerato troppo alto, dei condom non ne favorisce l'uso: i dispositivi non obbediscono solo ad una necessità contraccettiva ma sono utilissimi anche contro le malattie sessualmente trasmissibili. "Malattie e infezioni - osserva Marinello - che sono ancora un'emergenza sanitaria. Dobbiamo tutelare i giovani visto che ormai si avvicinano alla sessualità sempre più precocemente". Per il senatore Marinello i preservativi costano troppo a causa, anche, dell'Iva al 22%.

"Sono proprio i giovani tra 15 e i 24 anni - dice il parlamentare pentastellato - che rappresentano la fascia di età molto più esposta allo sviluppo di queste patologie: il 93% dichiara di usare il preservativo per evitare gravidanze, ma appena il 74,5% lo fa per evitare infezioni e malattie a trasmissione sessuale.