Operazioni antidroga Sicilia, sequestri

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - In diverse operazioni in Sicilia la Gdf e la Ps hanno fatto sequestri di grossi quantitativi di droga. La Guardia di Finanza ha arrestato a Messina un calabrese, del quale non sono state fornite le generalità, per detenzione di 11 kg di cocaina. L'uomo è stato fermato a Messina agli imbarcaderi dei traghetti provenienti dalla Calabria, con i panetti di cocaina nel suo autoveicolo.

La Polizia di Stato, invece, ha sequestrato 12 chilogrammi di hashish e ha arrestato a Palermo Francesco D'Anna, 66 anni, e la moglie Giuseppa Longo, 60 anni, accusati di detenzione di stupefacente.

I finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo hanno scoperto un deposito di infiorescenze di marijuana nelle campagne di Partinico (Pa). La droga, 166 kg, era in un casolare disabitato. La Gdf ha sequestrato la droga e ha rintracciato il proprietario del casolare che sarà denunciato.