M5s, in albo formatori anche morti

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Deceduti, pensionati, soggetti con procedimenti penali in corso e persone che, secondo la data di nascita pubblicata, dovrebbero ancora venire al mondo. "La nuova graduatoria dei formatori pubblicata dal dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - affermano i deputati regionali del M5S, componenti delle V commissione dell'Ars, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci, Nuccio Di Paola e Giampiero Trizzino - è una saga degli orrori e, pertanto, va ritirata subito. Dentro c'è di tutto, dai defunti, ai pensionati, a soggetti con procedimenti penali in corso.

L'assessore Lagalla non può che fare l'unica cosa sensata in casi come questo, ritirarla e procedere alla revisione, tenendo presente che c'è tantissima gente che aspetta da tempo, non la si può condannare all'attesa infinita".