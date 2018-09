Fi: Miccichè, servi Salvini ma no al Sud

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - "Per Forza Italia è un momento difficile. Siamo i servi di Salvini, continuiamo a far crescere la Lega e noi perdiamo voti al Nord. In compenso, se si fa l'analisi del voto, in alcune regioni del centro e in tutte quelle del Sud siamo sempre al 20 per cento". Lo ha detto Gianfranco Miccichè, commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Assemblea regionale siciliana, intervenendo durante la convention azzurra in corso a Fiuggi.