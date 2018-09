Musumeci,stop finanziamenti ci penalizza

(ANSA) - PALERMO, 21 SET - ''Più che facilitare gli investimenti nelle aree degradate del Paese, si sono congelati anche quelli già finanziati''. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la definitiva conversione in legge del 'decreto milleproroghe' che rinvia la copertura finanziaria per la riqualificazione di 120 periferie in Italia. ''Una decisione - continua il governatore - che in Sicilia blocca molti progetti (nei Comuni capoluogo e nelle Città metropolitane) che avrebbero portato investimenti per diverse centinaia di milioni di euro. Una scelta sbagliata perché penalizza, ancora di più, le aree già svantaggiate come la Sicilia: e a subirne gli effetti saranno i più deboli''.