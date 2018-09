Incendio in discarica Sciacca

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - Un incendio si è propagato la notte scorsa all'interno della discarica di rifiuti di Sciacca (Agrigento), in contrada Saraceno Salinella, a 5 km dal centro abitato. Le fiamme hanno interessato un'ampia porzione dell'impianto, al servizio di diciassette comuni dell'ex Ato Agrigento 1, anche se da qualche tempo la discarica non è in funzione ed è in attesa di una nuova autorizzazione da parte della Regione. I vigili del fuoco di Sciacca hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Si temono conseguenze per l'ambiente. Sono in corso accertamenti specifici per risalire alle cause dell'incendio, e non si esclude alcuna pista.

Indagano i carabinieri.