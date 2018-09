Nate 60 Caretta caretta a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO, 17 SET - Ieri sera a Lampedusa (Agrigento), per la prima volta sulla spiaggia della Guitgia, sotto gli sguardi di decine di turisti sono nate 60 tartarughe marine Caretta caretta da un nido la cui presenza era stata accertata il 7 luglio scorso dal personale di Legambiente, che gestisce la Riserva naturale Isola di Lampedusa. Lo rende noto Legambiente.

Le nascite sono proseguite per tutta la notte. I neonati hanno raggiunto il mare. Le piccole tartarughe continueranno a nascere anche nelle prossime notti e per questo il nido sarà continuamente sorvegliato fino al termine della schiusa.

Legambiente ringrazia i carabinieri di Lampedusa che avevano segnalato l'avvistamento della tartaruga e il comando dell'ufficio circondariale marittimo dell'isola per l'attività di salvaguardia e per la collaborazione.