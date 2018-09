Migliaia fedeli in fila per messa Papa

Migliaia di fedeli sono in fila in attesa di passare i controlli serrati al varco di via Lincoln, a Palermo, che porta a uno degli accesi del Foro Italico dove Papa Francesco alle 11,15 celebrerà la messa. Tantissimi "Papaboys", famiglie, enorme il flusso di persone e si allungano i tempi per arrivare sul prato dove è stato allestito il palco con l'altare.