Orlando, Conte ha scippato 16 milioni

(ANSA) - PALERMO, 14 SET - "Dopo lo 'scippo' di quasi 16 milioni di euro proprio al quartiere di Brancaccio, avvenuto ieri e stanotte con la fiducia sul decreto Milleproroghe, spero che oggi il Presidente Conte colga l'occasione per trovare la giusta ispirazione e comprendere il grave, gravissimo errore commesso nel cancellare i fondi del Bando periferie''. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in merito alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi a Brancaccio, ricordando che proprio quel quartiere è fra quelli inseriti nel progetto presentato dalla Città Metropolitana di Palermo per il cosiddetto Bando periferie i cui fondi sono, ad oggi, cancellati. ''Oggi a Brancaccio si parlerà certamente di scuola e vicinanza a studenti e docenti - aggiunge - Parole che suonano vuote dopo che il Governo ha appena cancellato, fra gli altri, il finanziamento per realizzare proprio lì, in via Cirrincione, un complesso scolastico polivalente con strutture sportive''.