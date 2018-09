Salvini,migranti mi denunciano? Medaglie

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "42 presunti profughi pronti a denunciarmi. Per me sono altre 42 medaglie! La pacchia è finita, prima gli italiani!". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la notizia dei 42 migranti che erano a bordo della nave Diciotti pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo.