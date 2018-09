Vendemmia sui social, ecco come sarà

(ANSA) - PALERMO, 5 SET - La vendemmia sui social raccontata dai produttori dei vini Doc Sicilia. Selfie e foto di uve e vigne sono pubblicati sulla pagina Facebook del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. La lunga vendemmia del "continente Sicilia" trova quindi spazio nelle parole di produttori, ma anche enologi e agronomi. "Dai vigneti di Acate ecco in anteprima un grappolo di Frappato. Pronto per una vendemmia di qualità per la Doc Sicilia", dice Antonio Rallo, presidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. "Siamo al termine di un agosto inusuale, fresco e piovoso, e tra qualche settimana inizieremo la raccolta dal vigneto 'Alberello Girato', varietà Nero d'Avola per la Doc Sicilia: le uve sono in ottime condizioni", aggiunge Alberto Tasca, consigliere della Doc Sicilia, dalle campagne di Sclafani Bagni.

"A pochi metri dal mare siamo pronti per la raccolta del Nocera Doc Sicilia", scrive Flora Mondello, imbottigliatrice DocSicilia ad Oliveri.