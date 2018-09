Arcivescovo Messina, impegno su migranti

"Voglio chiedere al Santo Padre un suo impegno per la questione migranti, su cui ha già fatto molto e che sta a cuore anche a lui. Bisogna eliminare la cultura del respingimento e far crescere quella dell'accoglienza che tra l'altro, è un valore tipico del nostro popolo siciliano. Bisogna fare questo, nonostante al momento i consensi elettorali sembrano andare verso un'altra direzione". Lo dice l'arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accola, esprimendo un messaggio di benvenuto a Papa Francesco in vista della sua visita in Sicilia il prossimo 15 settembre. "Inoltre, - prosegue - voglio esprimere la nostra solidarietà nei confronti del Pontefice per le accuse che di recente gli sono state fatte da un alto prelato. Ritengo che il Papa si sia sempre battuto all'interno della Chiesa contro chi non assolveva in modo linerare gli impegni di carattere pastorale o si è macchiato di delitti".