Travolge vicini con l'auto, anziana muore e 7 feriti

Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un vicino di casa. E' accaduto la notte scorsa a Palagonia (Ct). Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando l'uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. E' in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.

I feriti sono stati ricoverati in vari ospedali a Caltagirone, Militello e Catania. Uno dei feriti è ricoverato con la prognosi riservata. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco per fermare il ricercato.

E' un uomo di 52 anni, Gaetano Fagone, il ricercato per l'aggressione. L'uomo ha un passato turbolento con, secondo quanto si è appreso, qualche ricovero per problemi psichici, e aveva contrasti con i vicini. Fagone ha investito i vicini utilizzando l'auto del padre, una Fiat Punto, con la quale è fuggito. La vettura è stata trovata dai carabinieri nelle campagne di Palagonia, dove è in corso una battuta per trovare il ricercato e arrestarlo.