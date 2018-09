Ferragni a follower, today is the day

"Today is The Day". E' il buongiorno di Chiara Ferragni, prima di immergersi nella piscina privata della camera dove alloggia, ai 14 milioni di follower che oggi più che mai la seguiranno nel giorno più importante, il giorno del matrimonio con Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, alle 18.30 nella "Dimora delle Balze", casale dell'Ottocento a una ventina di chilometri da Noto.

La fashion blogger e il rapper ieri si sono concessi, seppure per pochi minuti, ai tanti fan che li hanno attesi in via Nicolaci, in pieno centro storico a Noto, nel Siracusano. Tutto come previsto per il party di benvenuto agli ospiti organizzato a Palazzo Nicolaci, anche se in realtà la cena e la festa si sono svolte alle spalle dello storico edificio, nella Loggia del mercato.