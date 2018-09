Serie B: Palermo-Cremonese 2-2

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Secondo pareggio consecutivo per il Palermo che in casa non riesce a battere la Cremonese. Finisce 2-2 al Barbera con le reti di Trajkovski nel primo tempo, Strefezza e Mogos nella ripresa per la Cremonese, prima del pareggio di Mazzotta allo scadere. Al 26' il Palermo passa con Trajkovski, la sua conclusione dalla sinistra a giro sul palo più lontano non lascia scampo al portiere Radunovic. Nel secondo tempo la Cremonese trova il pareggio al 19' con Strefezza, appena entrato per Perrulli: la conclusione del grigiorosso è a metà fra un tiro e un cross, Brignoli è posizionato male e non riesce a salvare la sua porta. Tedino inserisce Nestorovski per Falletti, poi anche Moreo per Puscas, ma a passare in vantaggio al 38' è la Cremonese. Corner di Castagnetti, Salvi si perde la marcatura su Mogos che di testa realizza. Al 44' i padroni di casa trovano il pareggio con Mazzotta, lesto a ribadire in rete una conclusione di Haas respinta dal portiere. A tempo scaduto Carretta grazia Brignoli centrando la traversa.