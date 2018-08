Emergenza sepolture in cimitero Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Nuova emergenza sepolture al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo: sono oltre un centinaio i feretri in attesa di inumazione messi in deposito nella Sala Bonanno e diversi quelli da cremare, ma nei campi non c'è più posto e il forno crematorio è guasto dal 18 agosto scorso. Il responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali Fernando Ania ha assicurato che "proprio ieri la somma di 10 mila euro è stata sbloccata con un provvedimento dalla giunta e quindi in una settimana partiranno i lavori per la riparazione del guasto".

L'emergenza per mancanza di sepolture non è nuova al cimitero che accoglie circa 6.000 salme all'anno, e l'uso del forno crematorio è fondamentale perché se non funziona occorre andare almeno a Messina. "Ogni giorno riceviamo una ventina di feretri e facciamo circa 5 cremazioni - spiega il direttore del cimitero Elio Cosimo De Roberto -. L'emergenza non è più un fatto straordinario, ma quotidiano; l'unica soluzione è un terzo camposanto, perché non ci sono più spazi".