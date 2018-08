Fico, figura Libero Grassi attualissima

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Il 29 agosto 1991 Libero Grassi fu ucciso dalla mafia. Pagò con la vita il coraggio di denunciare e di opporsi alla richiesta di pizzo da parte della criminalità organizzata. Il valore della testimonianza di Libero Grassi, cittadino e imprenditore, è più che mai attuale. E risiede soprattutto nel richiamo a far prevalere nelle scelte quotidiane il valore dell'integrità civile, della legalità, di un'economia sana". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "All'azione investigativa e repressiva, condotta con costante e ammirevole dedizione da magistratura e forze dell'ordine, si deve accompagnare - prosegue Fico - un profondo rinnovamento culturale e sociale che si traduca nell'impegno di tutti a cambiare veramente le cose. Occorre in questa prospettiva rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che alimentano il fenomeno mafioso, in particolare garantendo sviluppo e occupazione durevoli e sostenibili".