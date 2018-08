Pm a ministri, fare sbarcare minori

(ANSA) - CATANIA, 22 AGO - La Procura per i minorenni di Catania ha inviato una lettera ai ministri dell'Interno e delle Infrastruttura, al Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e al Prefetto, chiedendo che "i minorenni non accompagnati siano fatti sbarcare" da nave Diciotti. La notizia resa nota da Intersos è stata confermata dalla procuratrice Ajello. Sulla nave della Guardia costiera ci sono 177 migranti, compresi 29 minorenni non accompagnati. Intanto la Dda di Palermo ha aperto un' altra indagine ipotizzando il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di uomini sulla vicenda dell'imbarcazione di migranti soccorsa da nave Diciotti della Guardia costiera. La nave, che dopo essere stata per giorni in rada ha sbarcato a Lampedusa 13 persone in cattive condizioni di salute, è ferma nel porto di Catania con a bordo gli altri 177 profughi soccorsi.