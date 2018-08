Migranti:pm indagano per traffico uomini

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - La Procura di Palermo ha aperto un'indagine ipotizzando il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di uomini sulla vicenda dell'imbarcazione di migranti soccorsa da nave Diciotti della Guardia costiera. La nave, che dopo essere stata per giorni in rada ha sbarcato a Lampedusa 13 persone in cattive condizioni di salute, è ferma nel porto di Catania con a bordo il resto dei profughi soccorsi.