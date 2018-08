Loris, archiviata inchiesta su nonno

(ANSA) - RAGUSA, 22 AGO - Il gip di Ragusa ha archiviato il fascicolo su Andrea Stival, il nonno paterno di Loris che la madre del bambino, Veronica Panarello, aveva accusato di averlo ucciso perché aveva minacciato di rivelare al padre una loro presunta relazione. La decisione, presa il 14 agosto scorso, è stata resa nota di canali social di Quarto Grado. Per il delitto del piccolo, che aveva 8 anni, assassinato a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014, e l'occultamento del suo cadavere la donna è stata condannata a 30anni in due gradi di giudizio: dal gup di Ragusa e dalla Corte d'appello di Catania. "Questa archiviazione - ha detto Andrea Stival - è stata tardiva e non è di sicuro una vittoria, perché la mia vita e quella della mia compagna sono state distrutte per sempre dalle calunnie di Veronica Panarello. Oltre al dolore immenso per la morte di mio nipote, oltre alla sofferenza nel vedere mio figlio Davide patire un tormento grandissimo, mi sono ritrovato a dovermi difendere da accuse infamanti e senza fondamento".