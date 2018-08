Levanzo Fest tra musica e libri

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - Dedicato alla memoria di chi ha preso il largo, il "Levanzo Community Fest" chiude la manifestazione di quest'anno (la terza) il prossimo week-end, dal 24 al 26 agosto, dopo un primo ciclo che si è svolto nello scorso fine settimana. L'epilogo sarà la Notte bianca aperta da un reading musicale con brani tratti dall'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters - scelti da Umberto Contarello, organizzatore del Festival insieme a Giuseppe Marsala - e che proseguirà con le performance di Alberto Venza e Nino Oliveri.

E ancora attività di teatro per ragazzi; socializzazione sportiva, incontri e presentazioni di libri presso un nuovo spazio dell'isola rinominato la "Scala degli artisti" dove gli autori Francesco Terracina e Girolamo Lo Verso incontrano il pubblico per parlare dei loro ultimi libri. Prevista, inoltre, l'ormai consueta performance pluridisciplinare con visita guidata alla Grotta del Genovese.

L'intero Festival è dedicato a tutti i levanzari che non ci sono più.