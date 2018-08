Rita Borsellino: stamane Camera ardente

Dalle 11 di stamane la Camera ardente per l'ultimo saluto a Rita Borsellino, morta ieri a Palermo all'età di 73 anni, sarà allestita presso la "Casa della memoria operante" del Centro studi Paolo Borsellino, in via Bernini 52, nel capoluogo siciliano. L'immobile in cui un anno fa fu inaugurato il Centro è stato confiscato alla mafia.

La Camera ardente resterà aperta fino alle 20 e domani dalle 7 alle 9, mentre il funerale si terrà alle 11.30 nella chiesa Madonna della Provvidenza-Don Orione di via Ammiraglio Rizzo.

I figli Claudio, Cecilia e Marta, rendono noto che per chi volesse lasciare un segno della propria vicinanza è possibile sostenere i progetti del Centro studi Paolo Borsellino, associazione che Rita ha fondato e della quale è stata presidente sino alla fine, affinché il suo impegno possa continuare ad essere operante. E' possibile devolvere il contributo presso la Camera ardente o tramite bonifico bancario: iban IT57O0501804600000000152801 (causale: In memoria di Rita Borsellino).