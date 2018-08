Teatro: rassegna Le Verghiane a Vizzini

(ANSA) - CATANIA, 13 AGO - Al via da sabato 25 agosto a Vizzini (Catania) "Le verghiane", un ciclo di teatro di strada e di piazza, giunto alla 46/ma edizione, in onore dello scrittore, poeta, fotografo e drammaturgo Giovanni Verga, in programma fino al 16 settembre. Quattro le macro sezioni: Actor in fabula, Visus, Musicum e Corpus. Durante la rassegna la direzione artistica di Giuditta Godano ha inteso aprire la città alla stregua di un palcoscenico multidisciplinare, tecnologico, tradizionale e poetico. In programma, tra l'altro, letture e drammatizzazioni delle novelle - con un focus aperto sulle 'Voci di donna' - al Verga psicologico, letto e messo in scena da Ornella Giusto, Ninni Bruschetta, Donatella Finocchiaro e David Coco - fino ai progetti di arte contemporanea "Disìo", "Cumanìa" e "Sicula" con opere di Calusca, Claudio Cavallaro, Tamara Marino e Simon Troger. In programma anche spettacoli di danza contemporanea e videomapping e "Cavalleria rusticana" con il soprano Francesca Tiburzi ed il tenore Angelo Villari.