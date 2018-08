Scritte nazifasciste a Marsala

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 11 AGO - "Boia chi molla", con le o trasformate in croci celtiche, è l'ultima delle scritte nazifasciste comparsa sui muri del centro di Marsala, città storicamente di sinistra. Le scritte sono sempre con vernice spray nera. Il "Boia chi molla" è stato vergato su un muro di piazza Guglielmo Marconi, accanto anche il simbolo delle SS naziste. A poca distanza, inoltre, su un muro di via Bernardino Grignani, la strada delimita ad ovest piazza Marconi, probabilmente la stessa mano ha scritto "Militia". Non molto distante, in via Struppa, alcuni giorni fa, su un muro campeggiava invece una svastica, che qualcuno ha poi cercato di cancellare. Sotto la vernice bianca, però, ancora si intravede il simbolo nazista. In precedenza, le ultime scritte erano comparse nei giorni successivi al 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Svastiche e croci celtiche comparvero sia sui muri del centro storico che in altre zone della città.