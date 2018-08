Sequestrata Coca cola polacca

La Guardia di Finanza di Siracusa ha effettuato, nei giorni scorsi, controlli nelle sedi di una catena di supermercati e ha scoperto 21.300 lattine di "Coca Cola", con etichette non conformi agli standard nazionali. Le informazioni riportate erano solo in lingua polacca e non conformi al “Codice del Consumo”. Le lattine sono state sottoposte a sequestro in attesa che vengano svolti accertamenti sul contenuto. Il legale rappresentante della società proprietaria della catena di supermercati è stato denunciato e multato.