Calcio: Palermo, Giammarva si dimette

Il presidente del Palermo Giovanni Giammarva ha presentato le dimissioni dalla carica ricoperta nella società di viale del Fante. La decisione è legata a dissidi con le ultime scelte della proprietà. In una nota Zamparini prende atto della scelta e si augura che Giammarva possa tornare sui suoi passi. "La proprietà - si legge in una nota - prende atto, suo malgrado, delle dimissioni date dal presidente Giovanni Giammarva dovute a contrasti di gestione con la dirigente amministrativa, nonché consigliere, Daniela De Angeli. Ritenendo entrambi, Giammarva e De Angeli, due ottimi dirigenti molto capaci nelle loro funzioni, auspica un chiarimento che riporti Giammarva nella sua carica di presidente in un clima collaborativo necessario alla Società, onde lavorare in un ambiente più disteso per futuri successi".