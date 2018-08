Mafia:figlio Costa,mio padre dimenticato

(ANSA) - PALERMO, 6 AGO - "Si è avuto paura di cercare la verità". Michele Costa, figlio del procuratore ucciso dalla mafia 38 anni fa, rilancia la polemica con quella parte della magistratura che, a suo giudizio, avrebbe dovuto approfondire con maggiore determinazione le cause e le responsabilità dell'agguato. L'occasione per riaprire una vecchia ferita è la commemorazione del procuratore davanti alla lapide che in via Cavour a Palermo ne ricorda l'uccisione il 6 agosto 1980. "Ci siamo battuti all'inverosimile - dice Michele Costa - ma la memoria di mio padre è stata cancellata. L'assassinio ha tutti i caratteri di un 'omicidio strategico'. Mio padre lo ha scritto prima di morire. Esiste per questi delitti una precisa esigenza: che si sappia qual è la scaturigine, la causa, ma non si sappia mai perché. Il vecchio pg di Caltanissetta (Sergio Lari, ndr) mi ha quasi insultato perché avevo ipotizzato, peraltro con garbo, che si avesse paura a scoprire la verità.

Perché è proprio la verità a fare paura nei delitti di mafia".