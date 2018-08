Scout si perdono nel bosco, soccorsi

(ANSA) - PERUGIA, 5 AGO - Sono stati ritrovasti in piena notte in una zona boschiva molto impervia, stanchi, spaventati e infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute, 15 scout siciliani, con età comprese tra i 17 e i 20 anni, che si erano persi da molte ore durante un'escursione nella zona tra Fontanelle e Pettino, in provincia di Perugia.

I ragazzi sono stati soccorsi dai carabinieri forestali di Campello sul Clitunno che, partiti con il fuoristrada, poco dopo sono stati costretti a proseguire a piedi, visto che l'area in questione non consentiva l'utilizzo del veicolo. Alle ricerche hanno poi preso parte anche una pattuglia di carabinieri forestali di Sant'Anatolia di Narco e i vigili del fuoco di Spoleto. I militari erano in costante contatto telefonico con gli scout, ma nonostante questo le ricerche sono state particolarmente difficili, a causa del buio e del terreno ripido e scosceso.

I ragazzi erano partiti la mattina alle 6 e sono stati ritrovati circa mezz'ora dopo la mezzanotte.