Regata Palermo-Montecarlo, via 21 agosto

(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - Sono già 55 le imbarcazioni che, a meno di tre settimane dalla partenza di martedì 21 agosto, hanno confermato la propria partecipazione alla 14/a edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d'altura organizzata dal Circolo della vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club Costa Smeralda. Una flotta da record che può già contare su grandi nomi della vela internazionale e nazionale, come il Maxi Rambler 88, il Vor 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro del mondo in equipaggio a tappe. La regata partirà dal golfo di Mondello lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco. Alla vigilia della partenza farà tappa a Palermo anche il velista Mauro Pelaschier, testimonial della One Ocean Foundation impegnato nel suo giro d'Italia a vela per diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.