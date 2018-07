Ventaglio Ars è di artista palermitana

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - E' stato realizzato da una artista palermitana, Rosaria Randazzo di 41 anni che ha studiato all'Accademia delle belle arti, il ventaglio che quest'anno la stampa parlamentare ha donato al presidente dell'Assemblea siciliana Gianfranco Miccichè, nella tradizionale cerimonia che anticipa la pausa estiva dei lavori parlamentari. "Questo ventaglio è dedicato a mio padre, che ho perso nei giorni in cui lo dipingevo - racconta l'artista - L'arte per me è il momento in cui riesco a esprimere tutte le mie emozioni e quindi sono molto fiera di aver raccontato un particolare momento della mia vita attraverso questo ventaglio". Il ventaglio con una struttura in bambu e stoffa con pittura ad olio rappresenta il portone monumentale di Palazzo dei Normanni, una veduta di piazza del Parlamento e un particolare dei mosaici della Cappella Palatina. Rosaria Randazzo realizza le sue opere in un laboratorio privato, alcune immagini si trovano nella sua pagina Fb 'artisticamente facendo'.