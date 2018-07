Partinico, identificato altro aggressore

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - E' stato identificato il secondo uomo che avrebbe aggredito il senegalese di 19 anni insultato e picchiato giovedì scorso a Partinico (Pa). Decisive per risalire sarebbero state le immagini delle videocamere che si trovavano nella piazza in cui è avvenuto l'episodio. Nei giorni scorsi era stato individuato un altro responsabile: Franco Bono, operaio, 34 anni. Sarebbe stato lui a insultare e picchiare il ragazzo. Il senegalese era fermo in bici davanti a un bar mentre l'operatore della comunità alloggio in cui è ospitato cercava un extracomunitario che non era rientrato nella struttura. La vittima, che ha presentato denuncia, è stata sentita dal pm Gery Ferrara ieri. Al magistrato ha confermato il racconto fatto agli inquirenti: le parolacce, gli insulti e poi le botte.

Ai due indagati è contestato il reato di lesioni personali aggravate dall'oddio razziale. Le indagini, però, non sono concluse perché all'aggressione hanno partecipato almeno 4 persone ancora non identificate.