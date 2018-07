Mostre: Viva Sant'Agata-Catania pop art

(ANSA) - CATANIA, 27 LUG - Una serie di acrilici su tela, impregnati dei suoni, profumi e colori di una Catania vestita di pop art per la festa della sua Patrona. E' la personale di pittura "Viva Sant'Agata - Catania in Pop Art", dell'artista catanese Umberto Gagliano, inaugurata nell'ex Caffè letterario del Palazzo della Cultura dal sindaco Salvo Pogliese. "Un modo nuovo e accattivante di raccontare Catania e la festa - ha spiegato il sindaco - e sono sicuro che troverà il favore dei nostri concittadini, giovani e non, e contribuirà a far conoscere e apprezzare ancor di più le nostre tradizioni ai tanti turisti che visitano la città". Le opere richiamano il periodo compreso tra il 1950-1970 "perché - ha spiegato Gagliano - è così che mi si è rivelata Catania quando ci sono nato, straripante di musica, poesia, cinema e pop-art. Negli anni 70, escludendo poche tv in bianco e nero, tutto il resto era a colori, come le foto in polaroid e i fumetti dei super eroi americani". La mostra resterà aperta fino al 27 agosto.