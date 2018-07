Migranti: Salvini, su Diciotti andrò fino in fondo

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sulla Diciotti "andrò fino in fondo fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtlm sottolineando di essere "ministro dell'Interno e farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani, quello che sto facendo è bloccare partenze, sbarchi e morti". (ANSA).