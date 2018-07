Nave Diciotti,nessuna attività a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 12 LUG - Molo vuoto e nessuna attività propedeutica all'accoglienza in corso. Si presenta così il porto di Trapani stamattina dove è attesa nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa. Segno che l'approdo e lo sbarco non avverranno come previsto alle 8, ma, almeno alcune ore dopo. Sul molo giornalisti, fotografi e giornalisti in attesa, che potrebbe essere più lunga del previsto.

Nave Diciotti della guardia costiera, infatti, è ancora in navigazione. Attualmente, secondo quanto si apprende da fonti locali, è al largo della costa di Marsala e non si può stimare l'orario di approdo nel porto. Ieri era stato previsto per le 8 di stamattina. Intanto nel molo di Trapani è arrivato personale della polizia di Stato. Presenti anche dei furgoni con delle transenne del Comune, che non state ancora scaricate a terra.