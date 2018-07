Orcstra di Capossela a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Arriva in Sicilia 'Nell'Orcstra', tour di Vinicio Capossela, con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta da Stefano Nanni, autore anche degli arrangiamenti. Debutto al Teatro di Verdura di Palermo il 12 luglio, poi il 14 al Teatro Antico di Taormina e infine il 15 luglio a Noto. Come i grandi animali marini, l'Orcstra, pachidermico congegno musicale in grado di produrre richiami mnemonici, smisurata creatura onnivora, inghiotte canti, li eleva e li risputa in forma di odissea orchestrale per canzoni, l'odissea più che venticinquennale di Vinicio Capossela. Quest'anno Capossela è stato impegnato in diversi concerti nel sud-est asiatico, in Argentina, Cile, e nel tour appena concluso nella penisola iberica che ha accompagnato l'uscita di "Canzoni della Cupa" in Spagna. L'Orcstra, un progetto immaginato da tempo, è il solo appuntamento dal vivo in Italia, che questa estate trova realizzazione in una serie di teatri suggestivi quanto il programma. (ANSA).