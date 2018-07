Sequestrati 21mila prodotti contraffatti

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Oltre 21mila prodotti recanti marchi contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza sono stati sequestrati da militari della guardia di finanza del gruppo di Palermo durante un'operazione coordinata dalla locale Procura. L'attività ha riguardato due aziende palermitane, gestite separatamente da due coniugi e dedite rispettivamente al commercio di vernici e alla vendita di prodotti via internet.

In un locale del magazzino di una delle imprese, venivano assemblate componenti elettroniche, contraffatte, di noti marchi di telefoni cellulari. Oltre a sequestrare circa 1.300 pezzi già realizzati, i finanzieri hanno scoperto che all'interno di due computer era installato uno specifico software per la creazione dei loghi. Inoltre, nell'esercizio commerciale gestito da una delle aziende sono stati rinvenuti, esposti per la vendita e a prezzi ribassati, giocattoli, cosmetici e prodotti per la cura della persona privi di etichettatura conforme al regolamento europeo in materia di sicurezza prodotti.