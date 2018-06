Criminalità:10 arresti a Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare nel corso dell'operazione "Ghostbuster" nei confronti di tredici persone accusate di fare parte di due gruppi criminali che a Termini Imerese spacciavano droga, commettevano rapine e ricettazione. In carcere Calogero Costanza 39 anni, Marco Landriscina, 43 anni, Dario Costanza, 23 anni, Salvatore Cassar, 33 anni e Jonathan Cassar, 24 anni. Ai domiciliari: Eugenio Billeci, 31 anni, Giuseppe Chiara, 42 anni, Salvatore Bellaville e Nicasio Concialdi, tutti di Termini Imerese. Per un giovane di 20 anni di Trabia; V.B di 20 anni di Termini Imerese e G.N. 38 anni di Trabia è scattato l'obbligo di dimora e la presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori i due gruppi sono i responsabili di una rapina in casa a due anziani che fruttò circa 5 mila euro e il colpo al cinema Eden.