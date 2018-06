Mostre: Explosion di Caminiti a Catania

(ANSA) - CATANIA, 21 GIU - "Un messaggio forte per risvegliare le coscienze e sensibilizzare i cittadini sui problemi dell'inquinamento atmosferico, che sta sciogliendo gli oceani provocando la distruzione della calotta polare, con un cambio climatico globale che potrebbe portare ad un 'esplosione' del nostro ecosistema". E' quanto vuole comunicare con la sua arte, dirompente e provocatoria, Alex Caminiti nella mostra Explosion, dal 23 giugno al 1 luglio al museo Emilio Greco di Catania. L'iniziativa dell'artista messinese rompe gli schemi artistici tradizionali. Caminiti spiega di utilizzare il linguaggio della dissacrazione e dell'ironia per "mostrare quello che altri vogliono celare, opera una personale revisione dei generi artistici, pittura, scultura, installazioni", con il preciso intento di "far emergere tutta la tragicità della nostra dimensione in modo che le opere, mutate geneticamente possano mostrare un altro da sé, facendo emergere il cambiamento intrinseco che nasce dentro ognuno di noi". (ANSA).