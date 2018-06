Droga: arrestata donna a Partinico

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Con l'accusa di spaccio di droga la guardia di finanza ha arrestato a Partinico, Antonina Vitale, 56 anni, componente della omonima famiglia dove alcuni dei suoi membri sono stati condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso. Secondo gli investigatori la donna avrebbe nascosto 38 dosi di cocaina già confezionate in un porta occhiali. E' stata fermata mentre era in automobile. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto, disponendo i domiciliari.