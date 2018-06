Migranti, a Pozzallo sbarcano in 509

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 20 GIU - Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, arrivata ieri sera dopo sette giorni di navigazione in mare nel porto del Ragusano.

Dieci erano arrivai nel pomeriggio con un'evacuazione medica di sei bambini, tre donne e un 21enne. L'ispezione cadaverica ha accertato che l'uomo la cui salma è stata portata in obitorio per una esame medico legale era morto per annegamento. Secondo testimonianze a bordo, era un nigeriano molto malato che viaggiava da solo.

Le prime a scendere da nave Diciotti sono state 30 donne incinte, fatte salire su un piccolo pullman per essere trasferite per i controlli in diversi ospedali del Ragusano.