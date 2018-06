Conversazione con Valsecchi a Palazzo Butera per "Cogito"

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Edizione speciale a Palazzo Butera con Massimo Valsecchi per il nono appuntamento di "Cogito, un aperitivo per la mente", rassegna inserita nel cartellone di Palermo Capitale della cultura 2018 e tra gli eventi collaterali di Manifesta 12, ideata da Francesca ed Alberto Tasca d'Almerita. Venerdì 22 giugno alle 19,30 si parlerà di Palermo, del suo passato e del suo futuro, del progetto di Palazzo Butera, una muraglia di 120 metri che diventa porta della città. Come di consueto Salvo Piparo e le sue CogitAzioni accoglieranno il pubblico, con la direzione di Alfio Scuderi.

Musiche a tema con i Makarna Havasi, live painting di Igor Scalisi Palminteri. Il vero protagonista di Cogito è il pubblico che può diventare un moltiplicatore sociale. Cogito, ergo, faccio qualcosa. All'ingresso, infatti, il pubblico riceve carta e matita per dialogare in diretta con l'ospite della serata.

Cogito vuole essere un osservatorio di riflessione sulla realtà e sui fenomeni sociali contemporanei. (ANSA).