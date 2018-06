Enoturismo: l'Iter vitis Italia-Tunisia al Forum di Grinzane

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - L'esperienza legata alla realizzazione della prima Strada del Vino Iter Vitis Magon in Tunisia, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia, sarà discussa nel corso del Forum Food & Wine che si svolgerà giovedì prossimo 21 giugno al Castello Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Alla giornata di formazione sul turismo enogastronomico parteciperà infatti Gori Sparacino, direttore della Federazione europea Iter vitis. L'obiettivo dell'incontro è quello di imparare l'utilizzo efficace dei più importanti social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) e della comunicazione digitale anche in mercati esteri, con lo scopo di accrescere le competenze e contestualmente migliorare la promozione delle destinazioni enogastronomiche attraverso le azioni di tutti gli attori della filiera coinvolti.

Al Forum di Grinzane Cavour saranno presenti, tra gli altri, alcuni esponenti di rilievo del settore enogastronomico e del mondo vitivinicolo come Oscar Farinetti e Angelo Gaja.

(ANSA).