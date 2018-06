Musica: Simona Molinari torna in Sicilia per due concerti

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Torna in Sicilia l'artista partenopea Simona Molinari con una nuova produzione. Sarà accompagnata in questa occasione da diversi musicisti e cantanti, dai Friends con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina. Due concerti il 7 e 8 luglio alle ore 21.30 a Palermo e Taormina. Venerdì 7 luglio al Teatro di Verdura Simona Molinari & Friends accompagnati dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina e l'8 luglio sempre con la stessa formazione al Teatro Greco di Taormina. La collaborazione tra la cantante partenopea e la big band siciliana non è nuova: nell'estate del 2013 sono stati applauditi calorosamente dal numeroso pubblico presente al Teatro di Verdura. A differenza delle altre tappe, la Molinari ha scelto di ripetere l'esperienza con l'orchestra jazz siciliana. "Sono onorata che il Brass e un direttore prestigioso come Domenico Riina mi abbiano nuovamente voluta a Palermo, città che adoro - dice la Molinari - la OJS ha un suono che non è facile sentire in giro, simile a quello delle grandi big band americane di una volta. La potenza e il drive di questa magnifica formazione esalterà al meglio le canzoni". (ANSA).