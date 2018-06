Migranti: rubato striscione aprite porti

(ANSA) - SIRACUSA 18 GIU - "Aprite i porti - Restiamo umani" è la scritta su uno striscione collocato sulla recinzione del Campo Estivo di Arciragazzi Siracusa 2.0, Nella Cittadella dello sport, che nella notte tra domenica e lunedì è stato rubato. Lo riferiscono Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Zuimama Arciragazzi, Astrea, Stonewall, Unione degli Studenti e Amnesty International, che il 12 giugno avevano attivato un "presidio di natura antifascista e antirazzista a favore della riapertura dei porti italiani ai migranti". "Il clima di odio nei confronti delle nostre associazioni diventa sempre più palpabile - denuncia Luca Cerro, presidente di Arciragazzi 2.0. - per questo definiamo l'episodio un atto vile, che criminalizzare la solidarietà e stigmatizza le associazioni che si adoperano per la difesa e l'affermazione dei diritti umani". L'iniziativa era in "segno di solidarietà a Sos Mediterranee e a Mfs dopo la decisione del governo italiano di non concedere l'attracco alla nave Acquarius, con a bordo 629 migranti".